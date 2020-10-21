شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر: الوضع الصحى نتيجة أزمة فيروس كورونا مازال حرجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى عبد العزيز جراد أن الوضع الصحي نتيجة أزمة فيروس كورونا مازال حرجا، داعيا إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذا الوباء، وثمن جراد- في تصريحات له اليوم الأربعاء، بولاية باتنة (شمال شرق)- بالجهود المبذولة لمكافحة الفيروس، قائلا إنه "بفضل الجهود المبذولة استطعنا المحافظة على مستوى معقول من الإصابات، رغم بعض النقائص، وهي ليست متعلقة بنقص الإمكانيات إنما تعود لتراكم مشاكل قطاع الصحة". وأضاف جراد أن "فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات أعطى درسا في التضامن بين أفراد الشعب الجزائري" .. مشيرا إلى التضامن الكبير مع سكان ولاية البليدة (شمال) التي كانت بؤرة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة عازمة على إعادة الاعتبار لمختلف مهن القطاع الصحي من أجل رفع مستوى وإمكانيات القطاع.

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