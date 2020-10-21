شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تبحث إحلال المواطنين محل الأجانب بالشركات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن وزير العمل بحث اليوم الأربعاء خططا لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة. بحث الوزير تلك الخطط، التي تشمل برنامجا لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني ورؤساء الشركات التي تديرها الحكومة. وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، أن السلطنة ستنهي حظر التجول الليلي في 24 أكتوبر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تبحث إحلال المواطنين محل الأجانب بالشركات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.