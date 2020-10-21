شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتية والجزيرة للطيران: تقدمنا بخطة لحجر القادمين داخل البلاد بدلاً عن محطات الترانزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي محمد الدخان، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة، قدمتا خطة تقضي بأن تقوم شركة الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار (PCR).

وأوضح الدخان - في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أنه حال تطبيق هذا الإجراء سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة، دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت؛ حيث ستكون فترة الحجر في الكويت، مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، أن هذا الإجراء سيسهم في حال تطبيقه، بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.

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تجدر الإشارة إلى أن الكويت قد أوقفت حركة الطيران التجاري المباشر مع 32 دولة في اليوم الأول من المرحلة التشغيلية الأولى لمطار الكويت الدولي في أول أغسطس الماضي، في إطار اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثم قامت لاحقا بحذف سنغافورة من قائمة الدول المحظورة، وإضافة ثلاث دول أخرى.

وقد سمح لمواطني الدول المحظورة بدخول الكويت، شريطة قضاء أكثر من 14 يوما (ترانزيت) في دولة من غير الدول المحظورة، ثم تقديم شهادة (PCR) تفيد خلو القادم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر من دول (الترانزيت) إلى الكويت بشكل غير مسبوق تجاوز السبعة أضعاف.