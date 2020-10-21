شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الإماراتى يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.

وحسب موقع البيان الإماراتى، تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.