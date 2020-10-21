شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين رؤساء لجامعات «أم القرى» و «شقراء» و «حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، صدور موافقة المقام السامي على تعيين رؤساء لثلاث جامعات . وأوضح “آل الشيخ” عبر تغريدة على حسابه بتويتر ، أن الرؤساء المعيين هم : Advertisements ١- أ.د. معدي بن محمد القحطاني رئيساً لجامعة أم القرى. ٢- د. علي بن محمد السيف رئيساً لجامعة شقراء. ٣- د. صالح بن مفلح آل صقر رئيساً لجامعة حفر الباطن. وقدم آل الشيخ ، مباركته لرؤساء الجامعات المعينيين ، سائلاً الله لهم التوفيق لخدمة الوطن وقيادته.

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