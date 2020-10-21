شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه جديد من «حساب المواطن» بشأن فترة «الاعتراض على نتيجة الأهلية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر آلية الاعتراض على نتيجة الأهلية.

وأكد البرنامج إنالمدة المتاحة لرفع وتقديم اعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب أن لا تتجاوز ٩٠ يوم من صدورها.

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فيما أشار “حساب المواطن” أنه لا يمكن للمستفيد الاعتراض على عدم الأهلية بعد تجاوز المدة المحددة.

وبلغ إجمالي ما أودعه البرنامج بحلول 11 أكتوبر أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة، بعد إيداعه 1.8 مليار ريال مخصصات الدعم الشهري.