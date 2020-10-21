تونس... طاقة امتلاء أقسام العناية المركزة في المستشفيات العامة وصلت 80%

وأضاف للصحفيين، بحسب وسائل إعلام، أن 145 مصابا بفيروس كورونا يرقدون في أقسام العناية المركزة بينما لا تملك تونس سوى 181 سريرا للإنعاش.

© Sputnik . Mariem Gdira

وسجلت تونس 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أمس الثلاثاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة التونسية بأن إجمالي حالات الإصابة بلغ 44450 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 711 حالةً بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أول من أمس الاثنين، إنه منح المحافظين سلطة إعلان حظر التجول في محافظاتهم اعتبارا من الثلاثاء لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صدر عن المكتب بيانا سابقا جاء فيه أن رئيس الوزراء أمر بفرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم فرض حظر التجول في العاصمة تونس وعدة محافظات أخرى في الأسابيع الأخيرة.