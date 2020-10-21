مصر قلقة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دول مجاورة

وحث مدبولي المواطنين على الالتزام بقواعد الصحة والسلامة لتجنب ارتفاع مماثل قد يؤدي إلى إجراءات من المرجح أن تؤثر على الاقتصاد.

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وسجلت مصر، أمس الثلاثاء، 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة مقابل 123 إصابة و10 وفيات أول أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها و6142 حالة وفاة".

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/ آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

لكن البلاد رفعت معظم هذه الإجراءات في أواخر يونيو/ حزيران كما تسمح منذ 21 سبتمبر/ أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.