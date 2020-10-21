© AFP 2020 / STRINGER
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مداولات هذه الجولة ستستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.
Advertisements
وقالت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء: "أعربت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي تجري بين أطراف الصراع على عدة أصعدة، مرجحة أن يستمر المناخ الإيجابي الذي ساد بين المفاوضين خلال اليومين الماضيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ما أبرز التفاهمات التي توافقت عليها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.