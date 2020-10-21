ما أبرز التفاهمات التي توافقت عليها الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في جنيف؟

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ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الأطراف الليبية المجتمعة في جنيف اتفقت على فتح المعابر البرية والخطوط الجوية، إضافة إلى التأكيد على خفض التصعيد العسكري واستمرار إنتاج النفط واستمرار الهدنة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، بمشاركة رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني وليامز، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مداولات هذه الجولة ستستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. Advertisements

وقالت شبكة "العربية نت"، اليوم الأربعاء: "أعربت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي تجري بين أطراف الصراع على عدة أصعدة، مرجحة أن يستمر المناخ الإيجابي الذي ساد بين المفاوضين خلال اليومين الماضيين".