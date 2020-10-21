وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الجماعة، إن "المطار جاهز من الجوانب الفنية والتشغيلية لاستقبال كافة الرحلات المدنية"، مشيرةً إلى "الجسر الجوي لصفقة تبادل الأسرى التي جرت منتصف الشهر الجاري".
© AFP 2020 / Mohammed Huwais
ووفقاً لبيان وزارة النقل في صنعاء: "أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخدمات الملاحية الجوية التي قدمها مطار صنعاء للطائرات المدنية بجاهزية فنية عالية وفقا للشروط الدولية والمعمول بها في المطارات الدولية وذلك بنجاح تبادل الأسرى عبر الجسر الجوي".
ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، منذ 9 آب/ أغسطس عام 2016، حظرًا على حركة الطيران في مطار صنعاء الدولي، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقا مع قيادة التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تدعو المجتمع الدولي للضغط على التحالف العربي لفتح مطار صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.