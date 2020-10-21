الحكومة المصرية تحذر: منحنى كورونا "يتصاعد" وإجراءات "قاسية" في الطريق

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي" إن التقارير أظهرت أن أعداد المصابين بالفيروس تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى.
وتابع بقوله: "هذا يدعو إلى ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي".
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وأصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بضرورة تطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.
وحذر من أن إجراءات قاسية قد يتم تطبيقها في حال عدم الالتزام بالإجراءات.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الثلاثاء، خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى اليوم.
وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
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