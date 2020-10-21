دعوة من ولي العهد... بماذا طالب محمد بن سلمان شركاء المملكة؟

ودعا ولي العهد السعودي، في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي، التي نقلتها قناة "العربية"، الحالية في جميع المجالات للانضمام إلى المملكة، لبناء اقتصادات المعرفة.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "أدعو الحالمين كافة للانضمام للمملكة لبناء اقتصادات المعرفة، فنحن نتطلع مع شركائنا لتسريع تبنّي إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية".

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD/COURTESY OF SAUD

وتستضيف المملكة اليوم القمة العالمية للذكاء الصناعي، تحت شعار "الذكاء الصناعي لخير البشرية"، على مدار يومي 21 و22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وتهدف القمة إلى بناء حوارات ذات أهمية عالمية، سواء من حيث التعافي من الجائحة، أو التوجهات التي تشكّل مجال الذكاء الاصطناعي، وستتم خلالها مناقشة بعض الاعتبارات الاستراتيجية الضرورية لتأسيس منظومة فعَّالة ومؤثرة للذكاء الصناعي، وما يعنيه ذلك من خيارات استراتيجية وطنية لواضعي السياسات.

وقال بدوره رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، عبد الله بن شرف الغامدي، إن الذكاء الصناعي يمكنه تسريع التنمية المستدامة.

وأضاف أنه "بحلول 2030 سنصنف من بين أول 15 دولة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في 2030 بين أول 15 دولة رائدة بالذكاء الاصطناعي.