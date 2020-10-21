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كما أكد "أهمية سعيها لتعزيز مبادئ السلام والتفاهم والعيش المشترك بين أطياف المجتمع البحريني، فضلا عن مشاركتها في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية".
من جانبه، ثمن القس هاني عزيز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى من دعم ومساندة الجهود التي تصب في تعزيز التعايش والتآخي بين كافة أطياف المجتمع البحريني والمقيمين على أرض المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الشورى البحريني: المملكة نموذج دولي للتعايش والسلم الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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