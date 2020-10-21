رئيس الشورى البحريني: المملكة نموذج دولي للتعايش والسلم الأهلي

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن رئيس مجلس الشورى أكد، خلال استقباله القس هاني عزيز راعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية ورئيس جمعية البيارق البيضاء، اليوم الأربعاء، أهمية دور الجمعيات الوطنية الداعمة للتقارب والتآلف بين مكونات المجتمع الواحد.

كما أكد "أهمية سعيها لتعزيز مبادئ السلام والتفاهم والعيش المشترك بين أطياف المجتمع البحريني، فضلا عن مشاركتها في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية".

من جانبه، ثمن القس هاني عزيز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشورى من دعم ومساندة الجهود التي تصب في تعزيز التعايش والتآخي بين كافة أطياف المجتمع البحريني والمقيمين على أرض المملكة.