السيسي يطالب بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح الإرهاب

ونقلت قناة "العربية" عن الرئيس المصري قوله "إن مصر لا تستغل قضية المهاجرين إلى أوروبا كما تفعل دول أخرى".

​كما أشار السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني، إلى أن بلاده "ترفض أي وجود أجنبي على الأراضي السورية"، مطالبا بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب.

​ودعا الرئيس السيسي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة من يدعمون الإرهاب.

وتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، تأتي القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط، والشرق الأوسط.