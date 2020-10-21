خبر سار من الحكومة المصرية يتعلق بملايين المواطنين

ووافقت الحكومة المصرية على استمرار المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، بذات الشروط لمدة شهر إضافي على الأقل، بعد الموعد المقرر لانتهاء المبادرة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2020، في ظل الانتعاش الذي سببته المبادرة، والأرقام الضخمة التي تحققها.

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وكشفت الحكومة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المبادرة الرئاسية، بحسب ما نشره موقع "بوابة أخبار اليوم".

وذكرت وزارة المال أن المبادرة مرت بثلاث مراحل أساسية منذ بدايتها في 26 يوليو/ أيلول 2020 حتى 16 أكتوبر 2020، حيث بدأت المرحلة الأولى بنحو 130 مصنعا، و 700 تاجر، وأقل من 4 آلاف منتج، واستمرت عمليات البيع بصورة منخفضة، بنسب زيادة أسبوعية متوسطة، حيث بلغ متوسط الفواتير اليومية 552 فاتورة، برقم مبيعات 20.3 مليون جنيه.

وشهدت المرحلة الثانية ازدياد أعداد المنتجات إلى 65 ألف منتج، وعدد التجار إلى ما يزيد على 2000 تاجر، وشهدت متوسط 6290 فاتورة يومياً، برقم مبيعات 83.5 مليون جنيه. لتأتي الطفرة في المرحلة الثالثة، والتي شهدت قفزات كبيرة في معدلات البيع، بمتوسط 13856 فاتورة يومية، برقم مبيعات 174.1 مليون جنيه، ووصل الرقم في يوم 16 أكتوبر إلى 22892 فاتورة في يوم واحد.