وبحسب ما نقله موقع صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، فإن هذا الإجراء تم بعد زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2346 مؤسسة، يوم أمس الثلاثاء.
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وكانت بلدية دبي حددت إجراءات احترازية للمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها وتم تعميمها، حيث تتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الاوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.
وسجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، 1583 حالة جديدة في الإمارات خلال اليوم الأخير، ليصبح عدد الحالات المسجلة 119132 حالة، توفي منهم 472، وتماثل 111814 للشفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تفتيش 2346 مؤسسة... دبي تغلق مقهى "شيشة" وتوجه 50 تنبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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