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إغلاق كامل لوسط العاصمة السودانية في ذكرى 21 أكتوبر

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن السلطات الأمنية نفذت إغلاقا كاملا لوسط الخرطوم ووضعت الحواجز الأسمنتية وتموضعت سيارات الجيش والشرطة في كل الطرق التي تقود إلى وسط الخرطوم التي يمنع الدخول إليها أوالخروج منها.

© AFP 2020 / Ashraf Shazly

وكانت ولاية الخرطوم أصدرت بيانا صحفيا أشارت فيه إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لسلمية الحراك. وأعلنت إغلاق الكباري احترازيا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى مساء الأربعاء 21 أكتوبر.

ودعت مجموعة من الأحزاب السياسية وقوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية وشريان حياتها إلى مسيرات تهدف إلى التنبيه والإصلاح والمؤازرة للثورة.

إلا أن ولاية الخرطوم حذرت من أن لديها معلومات موثقة بأن هناك من يسعى لاختراق هذه المسيرات لإحداث فوضى أو على الأقل إحراج الحكومة الانتقالية، وهي ما تزال تشرح لمواطنيها مآلات الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي لم تتحقق إلا بعد جهد وبذل.

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