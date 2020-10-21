شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع للرأي يكشف: 83% من الموظفين بالمملكة يشعرون بالأمان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استطلاع للرأي أن نحو 83% من الموظفين بالمملكة يشعرون بالأمان الوظيفي وعدم القلق بشأن فقدان الوظيفة خلال الـ12 شهرا المقبلة.
ووفقاً لـ”الوطن” أظهرت نتائج الاستطلاع أن 80% من المواطنين بالمملكة الذين شملهم الاستطلاع قادرون على تعلم وتطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل من خلال صاحب العمل الحالي.
وخلصت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث العالميةipsosوThe World Economic Forumإلى أن فقدان الوظيفة يعتبر مصدر قلق لنصف العمال في جميع أنحاء العالم، كما يختلف انعدام الأمان الوظيفي والقدرة على تعلم المهارات الجديدة الأساسية في الوظيفة على نطاق واسع عبر البلدان.
وتناول الاستطلاع تساؤلين هما: ما نسبة القلق بشأن فقدان الوظيفة في الأشهر الـ12 المقبلة ونسبة الانعدام الوظيفي؟، والثاني ما مدى القدرة على تعلم وتطوير المهارات اللازمة لوظائف المستقبل من خلال صاحب العمل الحالي؟
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