شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاب يبيع الكتب ويعيرها بأسعار رمزية في متنزه بالأحساء : «هذا شرطي الوحيد» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، مقطع فيديو لشاب يعمل في بيع الكتب وإعارتها بأسعار رمزية بالأحساء .
وأظهر الفيديو ، الشاب ويدعى محمد ، خلال تواجده في أحد المتنزهات بمدينة الأحساء في المنطقة الشرقية ، أثناء بيع وإعارة الكتب ، مشيراً إلى أن هذا العمل تطوعي لتشجيع القراءة، مبينا أن مدة إعارة الكتاب للقارئ تستمر حتى ينتهي من قراءته، مقابل دفع مبلغ 5 ريالات.
وأكد الشاب محمد ، أنه يكتفي بأخذ اسم الشخص ورقم هاتفه فقط، ويشترط إعادة الكتاب سليماً.
من جانبه أشاد مصور المقطع مبادرة الشاب في بيع وإعارة الكتب واصفا إياها بالفكرة الرائعة.
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