شكرا لقرائتكم خبر عن إليك.. 3 أنواع من الهواتف تغنيك عن شراء «آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يرغب الجميع في امتلاك هاتف ”آيفون“ ولو كان على سبيل المواكبة على الأقل، وليس على سبيل إدمان امتلاك منتجات ”أبل“ المزينة بالتفاحة المقضومة، إلا أن أسعار أجهزة ”آيفون“ الخيالية تجعل من اقتنائها أمرا بعيد المنال.

ويمتلئ السوق التقني بالعشرات من الأجهزة الرائدة ذات المواصفات الجبارة، التي تنافس أجهزة ”أبل“ بل وتفوقت عليها في مواصفاتها منذ سنوات، وفي أجهزة شركات ”سامسونغ“ و“هواوي“ خير دليل على ذلك، لا على سبيل الحصر.

ونستعرض لكم اليوم مجموعة من أبرز هواتف ”أندرويد“ التي يمكنها أن تكون أفضل بديل لهواتف ”آيفون 12“ التي لا تزال تفتقر لأهم مواصفات تلك الهواتف المنافسة وأبرزها معدل التحديث العالي وسعة البطاريات وغيرها:

Galaxy Note 20 Ultra

يأتي هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) من سامسونج بسعر يبدأ من 1300 دولار، وهو أفضل الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التي يمكنك شراؤها الآن، حيث يحتوي الهاتف على شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X Infinity-O) بقياس 6.9 بوصة، وبدقة 3088×1440 بكسل، مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج (+Snapdragon 865) الأحدث من شركة كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجابايت من نوع (LPDDR5) لطراز (LTE 4G) و 12 جيجابايت لطراز الجيل الخامس 5G، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت يمكن توسعتها إلى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وبطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

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ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأولى: بدقة 108 ميجابكسل ذات زاوية عريضة، وتدعم التثبيت البصري OIS، والتثبيت التلقائي، والثانية بدقة 12 ميجابكسل ذات زاوية عريضة 120 درجة، والثالثة: عدسة (periscope telephoto) بدقة 12 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 5x، والتقريب الرقمي حتى (50 مرة) 50x. بالإضافة إلى مستشعر (Space Zoom).

Galaxy S20 series

تشترك جميع الهواتف في العديد من الميزات؛ أبرزها: المعالج القوي، والشاشة التي هي من نوع (Dynamic AMOLED) ذات معدل التحديث العالي الذي يصل إلى 120 هيرتز، مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة، والبطاريات ذات السعة الكبيرة، وكذلك مستشعر لبصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزة مقاومة الماء، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

وتدعم جميع طرازات (Galaxy S20) وضع (Hyperlapse) الذي يتيح لك تصوير أفضل مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما قدمت سامسونغ أيضا ميزة الوضع الليلي في الكاميرا الفائقة الاتساع لأكثر من عام حتى الآن، وهي ميزة قدمتها ”أبل“ لأول مرة في سلسلة هواتف ”آيفون 12“ الجديدة.

Google Pixel 5

تعتبر سلسلة (Pixel) من غوغل أنها مكافئ لهاتف ”آيفون“ من ”أبل“، ولا يزال هذا صحيحا من نواحٍ كثيرة، حيث يقدم هاتف (Pixel 5) الرائد الدعم لمدة ثلاث سنوات لنظام التشغيل أندرويد مع ميزات حصرية وكاميرا موثوقة ورائعة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بيكسل، مع دعم تحديث يبلغ 90 هيرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويحتوي على بطارية بسعة 4,080 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطا، ويعمل بمعالج (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.