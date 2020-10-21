بيان من إذاعة القرآن الكريم في مصر حول ممثل سخر منها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ردت إذاعة القرآن الكريم عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" على الممثل المصري، محمد أشرف، الساخر من برنامج بريد الإسلام، ووصفته بأنه "مهرج غير مضحك".



وقالت في بيان لها إن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حسين زين، وجه الشؤون القانونية بالهيئة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية على الفور، ضد الشخص صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم ورموزها.

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وأضاف البيان أنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص، على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم، التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي.

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج "المتدني الغير مقبول والذي أقل بأن يوصف بالانحطاط الأخلاقي"، مؤكدة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

وهاجم نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، ممثل "ستاند أب كوميدي"، الذي انتشر له مقطع فيديو من إحدى الحفلات وهو يسخر من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم.