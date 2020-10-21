تويتر يعطل "إعادة التغريد" تمهيدا لتطبيق المزيد من التغييرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام موقع تويتر بتغيير طريقة إعادة التغريد مؤقتًا للمستخدمين حول العالم، وذلك في خطوة لتطبيق الإجراءات العديدة التي تتخذها الشركة مؤقتاً قبل الانتخابات الأمريكية، وفقا للبيان.



وأوضحت تويتر في سلسلة من التغريدات، أن خدمة إعادة التغريد تم تعطيلها مؤقتا ويمكن للمستخدمين إعادة نشر التغريدات التي يرغبون في مشاركتها من خلال استخدام "اقتباس تغريدة" بدلاً من إعادة التغريد.

ويعتبر هذا الإجراء واحد من سلسلة التغييرات المؤقتة التي أدخلها تويتر، بهدف محاربة التغريدات المضللة خلال الانتخابات اللأمريكية.

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واعتمدت تويتر على إعادة التغريد من خلال الاقتباس بشكل أساسي لتشجيع الأشخاص على إضافة تعليقاتهم الخاصة على التغريدة التي يرغبون بإعادة نشرها، بدلاً من مجرد إعادة تغريد المنشورات.

وقام العديد من المستخدمين بالرد على تغريدات تويتر معبرين عن استيائهم من هذا التغيير، لكن تويتر أكدت أنه لا يزال بإمكان المستخدمين إعادة التغريد من خلال الاقتباس، وإضافة تعليق.

وأعلن موقع تويتر في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيغير طريقة إعادة التغريد من 20 أكتوبر حتى نهاية أسبوع الانتخابات الأمريكية.

وحالياً عندما يتم الضغط على خانة إعادة التغريد، يتم تحويلك تلقائيا إلى وضع "اقتباس التغريدة". ويمكن للمستخدمين إضافة آرائهم الخاصة بالتعليق على التغريدة قبل إعادة تغريدها لمتابعيهم.

وكانت شركة تويتر قد كشفت في تغريدة لها، الجمعة الماضي، إنها "ستدخل إجراءات جديدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل" بهدف زيادة المضمون وتشجيع المزيد من الاعتبارات المدروسة قبل تضخيم التغريدات".