مسئول بحكومة الوفاق يعلن تعاون طرفا النزاع الليبى لوضع ميزانية موحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا في مقابلة مع رويترز إن الطرفين المتناحرين في ليبيا سيبدآن قريبا العمل على وضع ميزانية موحدة للدولة في إطار جهود التوصل لاتفاق بينهما. وأضاف أنهم اليوم يتطلعون لتوحيد الميزانية كي تتوحد قنوات الإنفاق وتصبح قناة واحدة. Advertisements وأبرم معيتيق في سبتمبر اتفاقا مع خليفة حفتر قائد الجيش الليبي على إنتاج وتصدير النفط واستمر ثمانية أشهر. ويقضي الاتفاق بمراجعة كيفية تقاسم الإيرادات بين الجانبين.

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