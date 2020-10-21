شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى فى الموصل وكركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، 11 عنصرا من تنظيم "داعش" في الموصل وكركوك، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ عن مصدر أمني قوله إن القوات الأمنية اعتقلت 7 من عناصر "داعش" في قضاء البعاج غربي الموصل في عملية أمنية، فيما ألقي جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على 4 عناصر إرهابية منتمية إلي تنظيم "داعش" الإرهابي، وتدمير عدد من المضافات بعملية انزال جوي في وادي زغيتون والحويجة بكركوك.

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