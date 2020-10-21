شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والهند تبحثان أوجه التنسيق العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة الأركان البحرينية الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي مع الملحق العسكري الهندي بالسفارة لدى المملكة العقيد الركن ناشاد علي خان التنسيق في الشؤون العسكرية. وأوضحت الوزارة - في بيان ،أوردته وكالة أنباء البحرين بنا اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول بحث التعاون والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد النعيمي بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين.

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