شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات استكشافية لمنظمى الرحلات الأوروبيين للاطلاع على إجراءات الصحة بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المكتب الوطني المغربي للسياحة، رحلتين استكشافيتين انطلاقا من المملكة المتحدة وإسبانيا لصالح مهنيين في قطاع السياحة ومنظمى رحلات، وذلك في إطار مخططه لإنعاش السياحة الوطنية. وأفاد بيان للمكتب، بأن الرحلتين الاستكشافيتين تهدفان إلى مد جسور التواصل بين الفاعلين السياحيين الإسبان والبريطانيين ونظرائهم المغاربة، من أجل طمأنتهم بخصوص الإجراءات الصحية المتخذة بالمغرب، ولتسريع إنعاش السياحة.

وأبرز البيان أن هذه الأنشطة تدشن استئناف الرحلات الاستكشافية بهدف طمأنة المهنيين بشأن الإجراءات الصحية التي اتخذتها المغرب لاستئناف الأنشطة السياحية ، مشيرا إلى أن الرحلتين ساهمتا في مد جسور التواصل بين الفاعلين المغاربة والمهنيين الإسبان والبريطانيين من أجل تعميق معرفتهم بوجهة المغرب وإطلاعهم على البنى التحتية الجديدة التي تم وضعها خدمة لقطاع السياحة.

وتهدف الزيارات إلى الترويج للسياحة المغربية في منطقة الأندلس وفي المملكة المتحدة، وكذا الاستفادة من تغطية وسائل الإعلام الإسبانية والبريطانية.

Advertisements

وذكر البيان أن منظمى الرحلات الإسبان قاموا بجولة فى منطقة الشمال، من خلال برنامج حافل في مدن طنجة وتطوان والشريط الساحلي تمودا باي، مشيرا إلى أن رحلة عبر القطار فائق السرعة (البراق) نحو الرباط سمحت لهم باكتشاف هذه البنية التحتية الجديدة والحديثة والعملية، الموضوعة في خدمة السياحة المغربية. من جانبهم، زار منظمى الرحلات البريطانيون مدن الصويرة ومراكش وقرية سيدي كاوكي وصحراء أغافاي.

وأبرز البيان الى أن هذه الرحلات الاستكشافية تدشن سلسلة الأنشطة الترويجية المنظمة على المدى القصير من جانب المكتب الوطني المغربي للسياحة في السوقين الإسباني والبريطاني، والتي تستهدف منظمى الرحلات وعموم المواطنين على حد سواء، مضيفا أن المكتب يعتزم إطلاق منصة تحمل اسم (B2Marruecos ) لتنظيم ورشات عمل افتراضية تهدف إلى إعادة التنشيط السياحي انطلاقا من الوجهة الإسبانية، والمشاركة في لقاءات أعمال افتراضية في المملكة المتحدة، وتنظيم رحلات ولقاءات مع الصحافة بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الرقمية والتركيز على العلاقات العامة التي تخلق الحدث.