شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 6 وفيات و569 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و562 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الكيلة - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 88%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.. لافتة إلى وجود 34 مريضاً في غرف العناية المركزة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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