شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة فى الإمارات 119 ألفا و132 حالة . ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 472 حالة، بالإضافة إلي تعافي 1501 ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 111 ألفا و814 حالة شفاء.



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