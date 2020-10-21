شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في دولة إسرائيل بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات وقع على الاتفاقية من جانب الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، و من جانب دولة إسرائيل يسرائيل كاتس وزير النقل، وذلك خلال لقائهما في مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب أمس.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني وبحث سبل التعاون بين البلدين.

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وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "تعد الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الإيجابي والبنّاء في العلاقات المتنامية بين الدولتين عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي، والذي يهدف إلى إرساء قواعد السلام وتحقيق التقدم وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة".

وأضاف "ستساهم الاتفاقية في توطيد أوجه التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في البلدين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، حيث تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالميا من حيث عدد اتفاقيات خدمات النقل الجوي الموقعة".

ووفقاً لهذه الاتفاقية، ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.

ويتوقع أن تبدأ الرحلات الجوية المجدولة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تخدم الاتفاقية الجديدة بشكل كبير حركة السياحة والتجارة بين البلدين.