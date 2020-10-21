شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا مسلحة في طرابلس تختطف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام ليبية خطف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، ذلك بعد نشره تسجيلا لمكالمة هاتفية مع قائد ميليشيا ثوار طرابلس أيوب أبو راس، مؤكدا أنه تلقى رسالة تهديد ثم تلاها بتدوينة كتب فيها "المجرمون يهاجمون بيتي الآن في طرابلس."

ونشرت مليشيا ثوار طرابلس، صورة للإعلامى الليبى محمد بعيو وبدا خلفه شعار الكتيبة، ما يشير إلى أنه في أحد مقراتها.

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وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي فايز السراج، في 10 سبتمبر الماضى قرارًا بتعيين الإعلامي محمد بعيو، رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، وهو القرار الذي أثار جدلًا من قبل بعض الإعلاميين والنشطاء وامتد الجدل إلى داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث اعتبر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، قرار التعيين "غير شرعي" وطالب بالتراجع عنه.

ومحمد بعيو كاتب ليبي وشاعر وصحفى سبق له أن تولى مهام اعلامية وسياسية متعددة وكان رئيس لمؤسسة الصحافة الليبية ثم وكيل لوزارة الاعلام والمتحدث الرسمى باسم الحكومة الليبية فى عهد القذافى، لكنه انشق مبكراً وأعلن تأييده لما سمى بثورة 17 فبراير.

فيما شنت قناة ليبيا لكل الأحرار الذراع الاعلامية لجماعة الإخوان فى ليبيا حملة شرسة ضد تعيينه، داعية من وصفتهم بالثوار إلى التحرك ضد قرار تعيينه.