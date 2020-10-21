شرطة أبوظبي توضح كيفية التعامل مع حالات نسيان الأطفال داخل المركبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أنتجت شرطة أبوظبي فيلمًا توعويًا باستخدام تقنيات "الرسوم المتحركة" لتوعية الأطفال وأولياء الأمور بالتعامل مع حالات نسيان الصغار داخل المركبات لفترة طويلة تفاديًا لخطر الاختناق وفقدان الوعي وربما الوفاة التي قد يتعرضون لها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ونقصان الأوكسجين داخل المركبة.



وأوضحت أن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية #الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

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وأكدت أن ترك الأطفال داخل #المركبات بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر وتعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسوف يتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات #القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وناشدت الأسر عدم الاعتماد على الآخرين عند النزول من السيارة وترك الأطفال في المقاعد الخلفية وهم في حالة نعاس أو نوم، أو إعطاء مسؤولية الاهتمام بهم لإخوانهم الأطفال الذين يكبرونهم سناً، ما يتسبب في اختناقهم في حال توقف السيارة تماماً عن التشغيل.