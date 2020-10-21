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تعريفات مختلفة للنجاح يجب عدم تجاهلها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

تعريفات مختلفة للنجاح يجب عدم تجاهلها

متابعات_ الخليج 365

ما هو النجاح؟ هل هو الثراء؟ هل هو السعادة؟ هل هو الشهرة؟

 

يقول الراحل زيج زيجلار وهو أحد أشهر الخبراء في العصر الحديث المتخصصين في النجاح والدافع وقيادة حياة متوازنة، في كتابه "بورن تو وين" إنه لا يمكن تعريف النجاح في جملة واحدة ولكنه يتألف من أشياء كثيرة. ويمكن القول إن التعريف يتوقف على الفرد وهذا الحجم الواحد لا يلائم الجميع.

 

وفيما يلي عدة تعريفات للنجاح:

 

النجاح هو دائما بذل قصارى جهدك:  

يمكن تحقيق النجاح عندما تحاول بذل قصارى جهدك في شتى أوجه ما تفعله، حتى إذا ما كان هذا لا يقودك إلى نتائج كبيرة. فإذا ما بذلت قصارى جهدك، يجب الشعور بالفخر حيال المجهود المبذول.

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النجاح هو وضع أهداف ملموسة:

كن واقعيا عند تحديد الأهداف. فالنجاح لا يأتي من تحديد أهداف مجردة. إذا ما كان المرء يعلم إلى أين هو متجه، فهذا نجاح في حد ذاته حتى إذا لم تصل في النهاية إلى المقصد المخطط.

 

 النجاح هو تذكر الموازنة بين العمل والشغف:

العمل بدون شغف يخلق ضغطا لا داعي منه وإنجازات فارغة. فيجب التركيز على ما يحمسك. إذا كنت مسرورا في وظيفتك، سيكون هذا جيدا. حتى إذا لم تكن فيمكن موازنة وظيفتك الرسمية مع الهوايات أو العمل التطوعي الذي تشعر بشغف حياله.

 

النجاح هو التغلب على الخوف:

التغلب على الخوف يجعلك تشعر بأنك لا تقهر. حتى إذا ما كان الأمر يتمحور حول مواجهة خوف صغير واحد كل أسبوع، وهذا بالتأكيد شيء يستدعي الفخر. والمخاوف الأكبر سوف تأخذ المزيد من الوقت ولكن أي عمل يمكنك فعله للتغلب على الخوف سوف يؤدي إلى النجاح.  

 

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