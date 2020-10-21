برنامج التراسل الفوري الشهير "واتساب" يستعد لإطلاق ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يستعد برنامج التراسل الفوري الشهير "واتساب" لإطلاق ميزة جديدة للأشخاص الذين يستخدمون التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.



فقد دخلت الميزة الجديدة المرحلة التجريبية والتي ستتيح لمستخدمي التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر إجراء مكالمات صوتية ومرئية.

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فبحسب تقارير إعلامية فقد دخلت الميزة الجديدة بالفعل في مرحلة الاختبار التجريبي، ولكنها ليست متاحة بعد للمستخدمين العاديين.

وبحسب التقارير فإنه عند تلقي مكالمة، ستظهر نافذة منبثقة على شاشة الكمبيوتر، توفر القدرة على الرد على مكالمة أو رفضها.

ويستعد مطورو التطبيق لإطلاق مكالمات صوتية ومرئية جماعية لإصدار الويب من البرنامج، ولكن لم يتم بعد تحديد موعد إطلاق الميزة الجديدة إلى المستخدمين.