© AFP 2020 / Jack Guez
وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري لإبعادهم عن هناك، ونحن نعمل بالفعل وبحزم لتحقيق هذه الغاية".
ورفض غانتس الإجابة مباشرة عن سؤال حول سبب الغارة التي أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأنها استهدفت مدرسة في قرية الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، وقال: "الأمور تحدث".
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أكدت أن الطيران الإسرائيلي شن هجوما على مدرسة في ريف القنيطرة الشمالي. وقالت إن "العدو الإسرائيلي اعتدى قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل (بالتوقيت المحلي) بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي"، موضحة أن "الهجوم خلف أضرارا مادية فقط"، ولم تشر إلى أي خسائر في الأرواح.
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "لقد غيرنا سياستنا تجاه غزة، والآن، لا شيء يمر دون رد تمليه احتياجاتنا واعتباراتنا"، مضيفا: "لا يهم ما إذا كان بالون حارق أو صاروخ، نحن نرد على كل شيء ولن نتسامح مع أي شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر "سنفعل ما يلزم"... وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن قصف مدرسة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.