إيران: الرياض أعطت الكثير من هيبتها ومواردها لإدارة ترامب

وقال خطيب زاده، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "للأسف أعطت الرياض الكثير من هيبتها ومواردها لإدارة ترامب واتخذت المسار الخطأ في إثارة الحرب وإراقة الدماء وفرض الحصار على دول في المنطقة".
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وأضاف: "في حال اتخذت الرياض قرار تخفيف حدة التوترات في المنطقة وامتلكت هذه الإرادة، فإن طهران ستفتح ذراعيها لها"، مؤكدا أن طهران مستعدة دائما لحل المشاكل مع الرياض عبر الحوار وبشكل مباشر.
وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، قد أكد في وقت سابق، على استعداد بلاده لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج العربية.
وتشهد منطقة الخليج منذ سنوات توترا متصاعدا بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها بدعم من الولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث تتهم هذه الدول إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.
وسبق أن أكدت إيران ضرورة أن يتم ضمان الأمن في الخليج من قبل قوى المنطقة، داعية دول جوارها العربية لتشكيل تحالف أمني.
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