المبعوثة الأممية: على هذه الدول رفع أياديها عن ليبيا

وقالت ستيفاني ويليامزإأن تدخل القوى الخارجية في ليبيا "غير مقبول ويجب إيقاف ذلك الآن حتى يعود الشعب الليبي إلى الوحدة".

وأوضحت أن الوقت الحالي يشهد "سباق مع الزمن من أجل التوصل لحل في ليبيا".

وتابعت "لو أردنا التوصل لوقف إطلاق النار يجب إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".