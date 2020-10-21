وقالت ستيفاني ويليامزإأن تدخل القوى الخارجية في ليبيا "غير مقبول ويجب إيقاف ذلك الآن حتى يعود الشعب الليبي إلى الوحدة".
وأوضحت أن الوقت الحالي يشهد "سباق مع الزمن من أجل التوصل لحل في ليبيا".
وتابعت "لو أردنا التوصل لوقف إطلاق النار يجب إجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا".
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوثة الأممية: على هذه الدول رفع أياديها عن ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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