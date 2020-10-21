شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تقدم منحة لجامبيا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم صندوق التضامن الإسلامي، إحدى الأجهزة المتفرعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منحة مالية لجامبيا، بهدف تعزيز قدرات جامبيا في مواجهة جائحة كورونا في القطاع الصحي.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن السفير الجامبي في المملكة العربية السعودية، المندوب الدائم لدى المنظمة السفير عمر جبريل صلاح، استلم المنحة بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمدير التنفيذي للصندوق إبراهيم الخزيم، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في المنظمة السفير طارق علي بخيت.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بجهود رئيس المجلس الدائم للصندوق ومديره التنفيذي، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الأعضاء يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لفائدة الدول الأعضاء لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة.