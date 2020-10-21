شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 719 إصابة و19 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 آخرين فيما تماثل للشفاء 608 مصابين. وأفاد بيان للمركز أوردته بوابة (الوسط) الليبية، اليوم الأربعاء، أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 51 ألفا و625 حالة، منها 22 ألفا و420 نشطة، و28 ألفا و440 متعافا، في حين توفى 765 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي

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