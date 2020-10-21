شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكر نادى الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، والقدس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الثلاثاء، تسعة مواطنين فلسطينيين من انحاء متفرقة بالضفة الغربية بينهم فتى، وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنين أثنين من طولكرم، وأربعة مواطنين على الأقل في القدس، كما اعتقلت مواطنين من بينهم فتى من مخيم العروب شمال الخليل،ومواطن من مدينة أريحا.