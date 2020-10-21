شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل عنصرين مواليين لداعش جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اعتقال عنصرين مطلوبين بتهمة الإرهاب، لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابى فى منطقة الدورة جنوبى بغداد، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، تمكنت من اعتقال إرهابيين أشقاء في منطقة الدورة ببغداد، مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، حيث عملا بما يسمى بولاية نينوي تحت اسم "أبو موسى"، و "أبو دجانة" ضمن المفارز الأمنية بالتنظيم. وأضافت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وهربوا من محافظة نينوي إلى محافظة بغداد بعد تضييق الخناق عليهما من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، مؤكدة أنه تم توقيفهما لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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