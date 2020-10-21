الأرصاد : رياح مثيرة للغبار على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثيراً لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتَي (مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة) يصحبها ارتفاعٌ في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقراً على بقية مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحوّل ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 – 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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