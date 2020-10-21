- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستشار بريطانيا العلمي: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقف انتشاره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 21 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف عالم بريطاني بارز عن أن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح "مستوطنا"، مثل الإنفلونزا وقد لا يتمكن اللقاح من إيقافه.
وأضاف كبير المستشارين العلميين في بريطانيا باتريك فالانس، إن من المرجح أن يصبح Covid-19 "مستوطنا" مثل فيروس الإنفلونزا السنوي.
وبعض اللقاحات المحتملة في مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية، لكن باتريك فالانس قال إنه من غير المرجح أن يقضي على الفيروس.
وقال: "إن فكرة القضاء على كوفيد من أي مكان ليست صحيحة، لأنه سيعود"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك سوى مرض بشري واحد "تم القضاء عليه حقًا" بفضل لقاح عالي الفعالية وهو الجدري، بحسب ما نقلته العربية نت عن شبكة CNBC الأمريكية.
وأضاف "لا يمكننا أن نكون متأكدين، لكنني أعتقد أنه من غير المحتمل أن ينتهي بنا المطاف بلقاح معقم حقًا، أي شيء يوقف العدوى تمامًا، ومن المحتمل أن ينتشر هذا المرض ويتوطن، وهذا أفضل تقييم لي" بحسب ما أبلغ فالانس لجنة استراتيجية الأمن القومي في لندن يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بريطانيا العلمي: كورونا سيستوطن واللقاح لن يوقف انتشاره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.