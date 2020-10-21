الأرصاد المصرية تحدد أيام ذروة التقلبات الجوية وأماكن وقوة الأمطار...فيديو

وأضاف شاهين خلال لقاء تليفزيوني، أن "ذروة هذه الموجة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد، فيما يتعلق بكميات الأمطار وعدد المدن التي تسقط عليها الأمطار".

وأوضح أن "هذه الموجة يتأثر بها عدد من المحافظات، منها السواحل الغربية والسلوم ومطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والإسكندرية ورشيد وبلطيم والبحيرة وشمال الدلتا وشمال ووسط سيناء".

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وأشار إلى أن المركز "يعمل على تحديث النشرات بشكل يومي، وهذا لإيضاح أماكن وقوة الأمطار".

وتابع أن "حالة الأمطار ستكون من 25 إلى 30 ملم مطر، لافتا إلى أن حالات المطر خلال العامين السابقين وصلت لـ100 ملم".

كما أكد هيئة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المعنية بالحديث عن حالة الطقس، وأن حديث غير المتخصصين يُحدث نوعا من البلبلة، مؤكدا أن الحكومة المصرية مستعدة للأمطار والسيول هذا العام.