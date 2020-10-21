الملك سلمان يعين ثاني امرأة سعودية في منصب سفيرة... صورة

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المعلمي ستكون ثاني امرأة تتولى منصب سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عينت سفيرة للرياض لدى واشنطن قبل سنتين".

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن "آمال المعلمي شقيقة عبد الله المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها شغلت في السابق مناصب في المجال التربوي والتنمية الاجتماعية والتدريب، وبرزت في مجال الدفاع عن دور المرأة في المجتمع السعودي.