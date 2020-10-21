شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: استقالة السراج تمهد لحكومة منتخبة ديمقراطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ستيفانى ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، إن استقالة فايز السراج يجب أن تساعد في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة، وتمهد لحكومة منتخبة ديمقراطيا، مشددة على سعى المنظمة لحماية المدنيين الليبيين لا سيما في مدينة سرت.

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وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، هناك رغبة كبيرة لدى الأطراف الليبية لإجراء انتخابات عاجلة، فضلا عن الاتفاق بين الأطراف الليبية على تشغيل الرحلات الجوية الداخلية، معربة عن تفاؤلها في إمكانية التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا.

وأكدت "ويليامز" لا سلام في ليبيا دون تحقيق العدالة وبشكل سريع، ولا يجب إقصاء أي طرف ليبي من المفاوضات السياسية، كاشفة عن أن الطرفين في ليبيا اتفقا على خروج كل القوات الأجنبية بمجرد الاتفاق على وقف إطلاق النار.