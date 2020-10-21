مبعوث الأمم المتحدة: اتفاق طرفى الصراع فى ليبيا على فتح مسارات برية وجوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مبعوث الأمم المتحدة، عن اتفاق طرفي الصراع في ليبيا على فتح مسارات برية وجوية، كما تم الاتفاق بين طرفي الصراع في ليبيا على "مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري" وأوضح أن استقالة السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة والاتجاه إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا. وأضاف مبعوث الأمم المتحدة، أن اتفاق طرفي الصراع في ليبيا على اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار تدفق النفط.

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