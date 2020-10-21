الرئاسة السورية تعلن تخفيض الأسد الضرائب للعاملين منخفضى الدخل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مكتب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأربعاء، أنه تحرك لإعفاء المزيد من أصحاب الدخول المنخفضة من ضريبة الدخل فيما يرزح الاقتصاد تحت وطأة عقوبات أمريكية وحرب تدور رحاها منذ نحو عشرة أعوام.
ويوسع المرسوم، وهو أول تعديل قانوني في سنوات، شريحة العاملين منخفضي الدخل المعفيين من الضريبة لتشمل من يصل دخلهم إلى 50 ألف ليرة (40 دولارا) أو أقل شهريا، ارتفاعا من 15 ألفا. وقالت الرئاسة إنها تعدل شرائح ضريبية أخري لتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل.
وعاني السوريون من ارتفاع حاد للأسعار في الأشهر الأخيرة نتيجة انهيار العملة مما أدى لصعود معدل التضخم وتفاقم المعاناة. وتضرر الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية في لبنان المجاورة ليمنع مصدرا مهما للدولار.
وفي قرار منفصل، قالت الرئاسة إن الأسد سيقدم منحة لمرة واحدة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش بقيمة 50 ألف ليرة. وسيحصل أرباب معاشات التقاعد على 40 ألف ليرة.
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