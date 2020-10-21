شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل فى البحرين والإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار، وفى الامارات طقس معتدل .
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً، ودرجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، والرطوبة النسبية: العظمى 70 % والصغرى 20 %.
الإمارات
سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس، وليلا سيكون الطقس صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 21°م وهي مشابهة
الكويت
نهارًا
مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة، وليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الخليج.. معتدل فى البحرين والإمارات وحار بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.