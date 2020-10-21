حذرت النيابة العامة من الممارسات المُنشئة للتهرب الضريبي، ومنها المنطوي على تغيير الحقائق والاحتيال المالي. وقالت إن هذه الممارسات تنهض معه المساءلة الجزائية في هذا الشأن، دون إخلال بالعقوبات المقررة للتهرب نظاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “النيابة العامة”: ممارسات التهرب الضريبي توجب المساءلة الجزائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.