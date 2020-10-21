ما السبب وراء طلب "الخطوط السعودية" معلومات البطاقات الائتمانية؟

ويأتي تفسير الخطوط السعودية الحصول على تلك المعلومات، بعد استفسار أحد المستفيدين، والذي قال: "هل يحق لموظف مبيعات الخطوط السعودية عبر الاتصال أخذ معلومات البطاقة الائتمانية؟".
وذكر الحساب الرسمي للعناية بعملاء الخطوط السعودية في تغريدة جديدة له على موقع "تويتر"، أمس الاثنين، أنه "يتم طلب معلومات البطاقة الائتمانية من قبل الموظف في حال أردتم إصدار التذاكر عن طريق البطاقة الائتمانية أو في حال تعديل الحجز".
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